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Макрон знову відклав рішення про нового прем'єр-міністра

Кандидатури двох фаворитів не подобаються президенту Франції.

Макрон знову відклав рішення про нового прем'єр-міністра
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Франція залишається без прем'єра: Емманюель Макрон, за інформацією політичних оглядачів, передумав оголошувати ім'я нового очільника уряду у середу. Рішення, найімовірніше, відкладено до кінця тижня, коли завершаться Паралімпійські ігри у Парижі.

Як пише France 24, президенту не подобаються два кандидати, яких нині називають головними претендентами на крісло прем'єр-міністра: Бернар Казньов, який вже був на цій посаді, а також має досвід роботи у МЗС, і Ксав'є Бертран, що теж є досвідченим урядовцем. 

Макрон розмірковує над тим, щоб остаточно відмовитися від призначення когось з фаворитів і знайти іншу кандидатуру. Подейкують, що пропозицію від Єлисейського палацу може отримати мер Канн Давід Ліснар або колишній перемовник Євросоюзу щодо Брекзиту Мішель Барньє. Обидва займають доволі праві позиції. 

Визначитися з прем'єром Макрону точно доведется до 1 жовтня: не пізніше цієї дати новообраний парламент має схвалити проєкт бюджету на 2025 рік. 

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