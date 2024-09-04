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Уряд Швейцарії пропонує парламенту країни заборонити ХАМАС

Йдеться про заборону ХАМАС на 5 років.

Уряд Швейцарії пропонує парламенту країни заборонити ХАМАС
Уряд Швейцарії пропонує парламенту країни заборонити ХАМАС (ілюстративне фото)
Фото: EPA

Швейцарська Федеральна рада подала до парламенту пропозицію про заборону діяльності палестинського бойового угрупування ХАМАС на території країни на п'ять років.

Про це повідомила пресслужба Швейцарської Федеральної ради .

Закон, запропонований урядом, передбачає заборону ХАМАС, груп, що походять із нього, а також організацій та груп, які діють від імені або в ім'я ХАМАС. Такі групи та організації будуть вважатись терористичними. 

За порушення заборони винним загрожує покарання у вигляді штрафу та ув’язнення на термін до 20 років.

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Водночас уряд Швейцарії вирішив не запроваджувати додаткового покарання за діяльність ХАМАС, оскільки в Кримінальному кодексі вже є положення для терористичних організацій.

У законопроєкті вказано, що парламент може продовжити цю заборону.

  • Департамент юстиції Сполучених Штатів заявив про висунення офіційних звинувачень щодо лідерів угруповання ХАМАС за злочини, здійснені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та упродовж війни, яка триває у Смузі Гази.
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