Уряд Швейцарії пропонує парламенту країни заборонити ХАМАС

Йдеться про заборону ХАМАС на 5 років.

Швейцарська Федеральна рада подала до парламенту пропозицію про заборону діяльності палестинського бойового угрупування ХАМАС на території країни на п'ять років.

Про це повідомила пресслужба Швейцарської Федеральної ради .

Закон, запропонований урядом, передбачає заборону ХАМАС, груп, що походять із нього, а також організацій та груп, які діють від імені або в ім'я ХАМАС. Такі групи та організації будуть вважатись терористичними.

За порушення заборони винним загрожує покарання у вигляді штрафу та ув’язнення на термін до 20 років.

Водночас уряд Швейцарії вирішив не запроваджувати додаткового покарання за діяльність ХАМАС, оскільки в Кримінальному кодексі вже є положення для терористичних організацій.

У законопроєкті вказано, що парламент може продовжити цю заборону.