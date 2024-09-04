Уряд Швейцарії пропонує парламенту країни заборонити ХАМАС

Швейцарська Федеральна рада подала до парламенту пропозицію про заборону діяльності палестинського бойового угрупування ХАМАС на території країни на п'ять років.
Про це повідомила пресслужба Швейцарської Федеральної ради .
Закон, запропонований урядом, передбачає заборону ХАМАС, груп, що походять із нього, а також організацій та груп, які діють від імені або в ім'я ХАМАС. Такі групи та організації будуть вважатись терористичними.
За порушення заборони винним загрожує покарання у вигляді штрафу та ув’язнення на термін до 20 років.
Водночас уряд Швейцарії вирішив не запроваджувати додаткового покарання за діяльність ХАМАС, оскільки в Кримінальному кодексі вже є положення для терористичних організацій.
У законопроєкті вказано, що парламент може продовжити цю заборону.
- Департамент юстиції Сполучених Штатів заявив про висунення офіційних звинувачень щодо лідерів угруповання ХАМАС за злочини, здійснені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та упродовж війни, яка триває у Смузі Гази.