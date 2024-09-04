Ірландія зобов'язалася надати Україні нову гуманітарну і нелетальну підтримку

Ірландія зобов'язалася надати українцям цього року ще 128 млн євро нелетальної підтримки та 40 млн євро гуманітарної допомоги. Про це повідомили в пресслужбі президента України за результатами зустрічі Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ірландії.

Саймон Гарріс підписав із Зеленським Угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та Ірландією. Згідно з документом, Ірландія зобов'язується підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і просуває свій порядок денний реформ, а також продовжує свій шлях до інтеграції та вступу до ЄС.

"Дякуємо народу та уряду Ірландії за солідарність з нашими людьми та непохитну підтримку!" – йдеться у повідомленні президента.

В договорі між країнами йдеться, що з лютого 2022 року Ірландія виділила близько 380 мільйонів євро на гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні. Зобов'язання Ірландії перед Україною спрямовані на доповнення внесків інших підписантів Декларації G7, включно з ЄС та його державами-членами. Ці зобов'язання перед Україною узгоджені з партнерами та повністю відображають Спільні зобов'язання у сфері безпеки між ЄС та Україною, підписані 27 червня 2024 року.

У цьому контексті Ірландія продовжуватиме надавати довгострокову політичну, безпекову та фінансову підтримку, а також гуманітарну допомогу Україні, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від російського вторгнення. Україна зі свого боку твердо віддана реалізації реформ у сфері управління, включно з прозорістю, підзвітністю та антикорупційними реформами.