До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Гарріс

Із президентом Зеленським він обговорить підтримку України з боку ЄС і заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва.

Про це повідомляє ірландський телеканал RTE.

Гарріс зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять війну РФ проти України, яка триває, підтримку України з боку ЄС і заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Візит прем'єр-міністра відбувається після вчорашнього російського ракетного удару по Полтаві, внаслідок якого загинули щонайменше 53 людини. Гарріс наголосив, що "військовий удар Росії і вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня".

Гарріс і Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Нагадаємо, що в липні Зеленський їздив до Ірландії, де зустрічався з Гаррісом. Ірландський прем'єр заявив, що відвідає Київ.