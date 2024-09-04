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До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Гарріс

Із президентом Зеленським він обговорить підтримку України з боку ЄС і заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Гарріс
Прем'єр-мінстр Ірландії Саймон Гарріс
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва.

Про це повідомляє ірландський телеканал RTE.

Гарріс зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.  Вони обговорять війну РФ проти України, яка триває, підтримку України з боку ЄС і заявку Києва на вступ до Євросоюзу. 

Візит прем'єр-міністра відбувається після вчорашнього російського ракетного удару по Полтаві, внаслідок якого загинули щонайменше 53 людини.  Гарріс наголосив, що "військовий удар Росії і вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня".

Гарріс і Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Нагадаємо, що в липні Зеленський їздив до Ірландії, де зустрічався з Гаррісом. Ірландський прем'єр заявив, що відвідає Київ. 

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