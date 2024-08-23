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Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва

Це - перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України

Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом

Про це повідомило видання The Times of India.

Це - перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України. Очікується, що в Києві Моді проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"Історична зустріч буде зосереджена на пошуку мирного вирішення конфлікту між Україною та Росією, який вирує вже понад два з половиною роки після російського вторгнення", - пише видання. 

Візит Моді до України

  • До цього президент України Зеленський зустрічався із Моді під час саміту країн "Великої сімки" в Італії. Лідери також мали телефонну розмову, під час якої глава держави запросив прем'єра до Києва. 
  • Нещодавно Моді  їздив до Москви, де тепло обіймався з диктатором Путіним, що викликало роздратування у демократичних країнах. 
  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року Індія стала провідним імпортером російської нафти в той час, як багато країн світу навпаки скоротили свою торгівлю з РФ.
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