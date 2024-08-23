Камала Гарріс прийняла номінацію демократів: головне з промови

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час кульмінаційної промови з'їзду Демократичної партії у Чикаго офіційно прийняла номінацію. Далі - головне з її виступу:

"Мені не звикати до подорожей, які здавалися малоймовірними. Мене з дитинства вчили бути безстрашною".

"Від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, гендеру чи мови, від імені тих, хто важко працює, хто йде за своїми мріями, хто піклується одне про одного, від імені всіх, чия історія могла бути написана лише у найвеличнішій нації на Землі - я приймаю вашу номінацію".

"Я обіцяю бути президентом всієї Америки і всіх американців, ви можете довіритися мені, бо я ставлю країну вище партії. Я буду президентом, який об'єднує, який завжди б'ється за американців".

"У багатьох сенсах Дональд Трамп - несерйозна людина. Але наслідки повернення Дональда Трампа у Білий дім можуть бути надзвичайно серйозними".

"Очевидно, яким може бути другий термін Дональда Трампа. Він хоче повернути нашу країну у минуле. Ми не відступимо назад".

"Як головнокомандувач я гарантуватиму, що США матимуть найкращу летальну військову силу на Землі".

"Трамп погрожував вийти з НАТО. Він закликав Путіна нападати на наших союзників. Він казав, що дасть йому зробити все, що він забажає".

"За 5 днів до вторгнення я зустрілася із Президентом Зеленським і попередила його про війну. Я допомогла зібрати коаліцію з 50 країн для протистояння російській агресії. Я буду стояти на захисті України та наших союзників із НАТО".

"Щодо війни в Газі адміністрація президента Байдена працює у режимі 24/7. Час настав для угоди про звільнення заручників та припинення вогню. Я завжди підтримуватиму право Ізраїлю на захист".