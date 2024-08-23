ЗМІ: Ізраїль блокує мирну угоду щодо Гази вимогою про розміщення військ

Агенція Reuters із посиланням одразу на 10 джерел, знайомих із ходом перемовин між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у Газі, стверджує, що на шляху до мирної угоди стоїть бажання Єрусалима залишити у Смузі два своїх контингенти.

Йдеться про контроль над двома так званими "коридорами" - Нетцарімським та Філадельфійським. Один не дає змогу палестинцям вільно переміщуватися між північною та південною частинами Сектору. Інший тягнеться вздовж кордону Гази із Єгиптом і є єдиним місцем, де палестинці могли залишити Смугу, не потрапляючи на територію Ізраїлю.

ХАМАС звинувачує уряд Біньяміна Нетаньягу в тому, що умова про розміщення військ була висунута на переговорах вже після того, як організація погодилася із попереднім проєктом, який у травні презентував президента США Джо Байден. Палестинці переконані, що Ізраїль намагається змінити договір на свою користь в останню мить.