Парламент Ірану вперше за 20 років затвердив усіх міністрів, запропонованих президентом

Масуд Пезешкіян обрав консенсусний кабінет з іменами, прийнятними для всіх центрів влади в іранській теократії.

Парламент Ірану затвердив усіх членів кабінету президента-реформатора Масуда Пезешкіяна, пише Associated Press.

Вперше за понад два десятиліття лідер країни зміг “провести” всіх міністрів через законодавчий орган.

“Схвалення знаменує дострокову перемогу для Пезешкіана, досвідченого законодавця, який опинився на посаді президента після того, як у травневій аварії гелікоптера загинув його жорсткий попередник”, ‒ пише видання.

Схвалення чиновників показує, що Пезешкіян обрав консенсусний кабінет з іменами, прийнятними для всіх центрів влади в іранській теократії.

Після схвалення уряду президент оперативно опублікував в Інтернеті зображення, на якому він стоїть поруч із керівником судової системи Ірану і спікером парламенту країни ‒ прихильником жорсткої лінії, який був суперником Пезешкіяна на виборах.

“Консенсус для Ірану”, ‒ зазначив він у підписі.

Хто потрапив в уряд Пезешкіяна

Серед членів нового кабінету Пезешкіяна є 61-річний Аббас Арагчі, кар’єрний дипломат, який стане новим міністром закордонних справ Ірану. Арагчі був членом іранської переговорної групи, яка досягла ядерної угоди зі світовими державами в 2015 році, що обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій.

Кандидатом, який отримав найбільшу підтримку депутатів, став новий міністр оборони країни Азіз Насірзаде.

Міністерство у справах житлового будівництва та доріг очолила 47-річна архітекторка Фарзане Садег. Вона стала першою жінкою-міністром в Ірані за понад десять років.

Парламент також схвалив міністра розвідки Ісмаїла Хатіба і міністра юстиції Аміна Хоссейна Рахімі, обидва працювали при покійному президенті Ібрагімі Раїсі. Пезешкіян також призначив міністра промисловості Раїсі Аббаса Аліабаді на посаду міністра енергетики.