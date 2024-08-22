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Радник Трампа пояснив, як Путін маніпулював експрезидентом

Генерал МакМастер так і не зміг переконати Трампа жорсткіше ставитися до Росії.

Радник Трампа пояснив, як Путін маніпулював експрезидентом
Генерал МакМастер та Дональд Трамп
Фото: The Guardian

Колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт МакМастер у своїх мемуарах розповів, що кремлівський диктатор Путін вдало користувався особливостями характеру Дональда Трампа, коли той був президентом США. 

Як пише The Guardian, у книзі під назвою "У стані війни з самими собою" МакМастер заявив, що Трамп відмовлявся дослухатися до свого оточення, яке вказувало йому на негатив, пов'язаний із російським автократом. 

На думку генерала, Путін за допомогою лестощів маніпулював двома визначальними рисами Трампа - його величезним его та пов'язаними з ним комплексами. Називаючи республіканця "видатною особистістю і безумовним талантом", кремлівський вбивця сформував у Трампа переконання у власній величі та здатності єдиним серед усіх світових політиків мати хороші стосунки з Путіним. 

Скільки б у Білому домі не говорили президенту, що варто поводитися жорсткіше з Кремлем, Трамп лише активніше рухався у зворотному напрямку. Зрештою у квітні 2018 року, через трохи більше року на посаді радника, генерал МакМастер був звільнений - а дізнався про це з повідомлення у Twitter.

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