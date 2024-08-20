Камала Гарріс ніколи не схилятиметься перед Путіним, як це робив Трамп, ‒ Байден

"Жоден головнокомандувач не повинен схилятися перед диктаторами так, як “Трамп кланяється перед Путіним”".

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс ніколи не схилятиметься перед диктатором Володимиром Путіним.

Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у понеділок на Національному з’їзді демократичної партії в Чикаго, пише Укрінформ.

Байден наголосив, що сам ніколи не кланявся перед очільником Кремля, як це робив експрезидент та республіканець Дональд Трамп.

“Путін думав, що візьме Київ за три дні, але майже через три роки – Україна вільна”, – заявив він, викликавши бурхливі оплески делегатів.

За словами Байдена, жоден головнокомандувач не повинен схилятися перед диктаторами так, як “Трамп кланяється перед Путіним”.

“Я ніколи цього не робив і, обіцяю вам – Камала Гарріс ніколи цього не робитиме”, – зазначив демократ.