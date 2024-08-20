Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
ГоловнаСвіт

Служби безпеки США звинуватили Іран у кібератаках проти кампаній Трампа і Гарріс

ФБР і Агентство з кібербезпеки не розповіли, яку саме інформацію могли викрасти хакери.

Служби безпеки США звинуватили Іран у кібератаках проти кампаній Трампа і Гарріс
Фото: Stock

Служби безпеки США в понеділок звинуватили Іран у кібератаках, спрямованих на президентські кампанії Дональда Трампа та Камали Гарріс перед виборами 2024 року, пише DW.

“Ми спостерігали дедалі агресивнішу діяльність Ірану під час цього виборчого циклу”, ‒ йдеться в їхній заяві органів безпеки країни, зокрема ФБР і Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

Слідчі органи не надали подробиць того, як вони підтвердили роль Ірану в хакерській атаці, а також не розкрили, який тип інформації могли вкрасти у кампанії Трампа.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Представництво Ірану в ООН заперечило ці звинувачення як “безпідставні та позбавлені будь-якої ваги”. Тегеран закликав США надати докази, пообіцявши “відповісти відповідно” у разі їх підтвердження.

Хакерські атаки проти кампаній Трампа і Гарріс

Раніше у серпні республіканська кампанія Трампа заявила, що стала мішенню для “злому”, і звинуватила “іноземні джерела” у розповсюдженні внутрішньої інформації та досьє на кандидата у президенти Джея Ді Венса.

У Трампа натякнули, що за нападом стоїть Іран.

“Ці документи були незаконно отримані з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, з метою втрутитися у вибори 2024 року та посіяти хаос у нашому демократичному процесі”, ‒ заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

У виборчій кампанії Гарріс також поскаржилися на хакерську атаку, яку вчинили іноземці, але країни при цьому не назвали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies