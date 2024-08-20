Служби безпеки США звинуватили Іран у кібератаках проти кампаній Трампа і Гарріс

ФБР і Агентство з кібербезпеки не розповіли, яку саме інформацію могли викрасти хакери.

Служби безпеки США в понеділок звинуватили Іран у кібератаках, спрямованих на президентські кампанії Дональда Трампа та Камали Гарріс перед виборами 2024 року, пише DW.

“Ми спостерігали дедалі агресивнішу діяльність Ірану під час цього виборчого циклу”, ‒ йдеться в їхній заяві органів безпеки країни, зокрема ФБР і Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

Слідчі органи не надали подробиць того, як вони підтвердили роль Ірану в хакерській атаці, а також не розкрили, який тип інформації могли вкрасти у кампанії Трампа.

Представництво Ірану в ООН заперечило ці звинувачення як “безпідставні та позбавлені будь-якої ваги”. Тегеран закликав США надати докази, пообіцявши “відповісти відповідно” у разі їх підтвердження.

Хакерські атаки проти кампаній Трампа і Гарріс

Раніше у серпні республіканська кампанія Трампа заявила, що стала мішенню для “злому”, і звинуватила “іноземні джерела” у розповсюдженні внутрішньої інформації та досьє на кандидата у президенти Джея Ді Венса.

У Трампа натякнули, що за нападом стоїть Іран.

“Ці документи були незаконно отримані з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, з метою втрутитися у вибори 2024 року та посіяти хаос у нашому демократичному процесі”, ‒ заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

У виборчій кампанії Гарріс також поскаржилися на хакерську атаку, яку вчинили іноземці, але країни при цьому не назвали.