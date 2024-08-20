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"Британський Білл Гейтс" зник безвісти після кораблетрощі біля Сицілії

Майк Лінч був серед пасажирів яхти Bayesian, яка затонула біля італійського узбережжя.

"Британський Білл Гейтс" зник безвісти після кораблетрощі біля Сицілії
Майк Лінч
Фото: BBC

За повідомленням BBC, однією із жертв кораблетрощі поблизу берегів Сицілії, яка сталася внаслідок шторму, міг бути відомий британський підприємець у сфері IT Майк Лінч.

Мільярдер та його 18-річна дочка перебували на борту яхти Bayesian, яка затонула біля італійського узбережжя. Їх не було серед врятованих пасажирів, тож наразі Лінч вважається зниклим безвісти.

59-річного бізнесмена свого часу називали "британським Біллом Гейтсом" завдяки його розробкам щодо програмного забезпечення. Засновану ним фірму Autonomy було продано американській корпорації Hewlett-Packard за 11 мільярдів доларів.

Проте найвигідніша угода його життя згодом принесла Лінчеві великі проблеми: тривалий час він судився через звинувачення у шахрайстві щодо оформлення продажу компанії. Зрештою у червні цього року суд у Сан-Франциско виправдав бізнесмена. 

За збігом обставин, у суботу, за два дні до катастрофи Bayesian колишній фінансовий віцепрезидент Autonomy і співвідповідач у судовій справі Стівен Чемберлейн був збитий автомобілем під час пробіжки і загинув.  

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