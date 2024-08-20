"Британський Білл Гейтс" зник безвісти після кораблетрощі біля Сицілії

За повідомленням BBC, однією із жертв кораблетрощі поблизу берегів Сицілії, яка сталася внаслідок шторму, міг бути відомий британський підприємець у сфері IT Майк Лінч.

Мільярдер та його 18-річна дочка перебували на борту яхти Bayesian, яка затонула біля італійського узбережжя. Їх не було серед врятованих пасажирів, тож наразі Лінч вважається зниклим безвісти.

59-річного бізнесмена свого часу називали "британським Біллом Гейтсом" завдяки його розробкам щодо програмного забезпечення. Засновану ним фірму Autonomy було продано американській корпорації Hewlett-Packard за 11 мільярдів доларів.

Проте найвигідніша угода його життя згодом принесла Лінчеві великі проблеми: тривалий час він судився через звинувачення у шахрайстві щодо оформлення продажу компанії. Зрештою у червні цього року суд у Сан-Франциско виправдав бізнесмена.

За збігом обставин, у суботу, за два дні до катастрофи Bayesian колишній фінансовий віцепрезидент Autonomy і співвідповідач у судовій справі Стівен Чемберлейн був збитий автомобілем під час пробіжки і загинув.