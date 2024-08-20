Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
ГоловнаСвіт

Британський уряд погодив розширення аеропорту Лондон-Сіті

Летовище зможе приймати до 9 мільйонів пасажирів на рік, що не подобається екоактивістам.

Британський уряд погодив розширення аеропорту Лондон-Сіті
Аеропорт Лондон-Сіті
Фото: EPA/UPG

Міністерства громад та транспорту Сполученого Королівства у понеділок повідомили про те, що аеропорт Лондон-Сіті, який розташований найближче до центру міста, зможе збільшити свій пасажиропотік.

Як пише The Guardian, уряд лейбористів дозволив летовищу організувати додаткові рейси у вихідні та ранкові години. Завдяки цьому летовище замість 6,5 мільйонів зможе щорічно приймати до 9 мільйонів пасажирів.

Усі лондонські аеропорти - Гетвік, Гітроу, Лутон та Станстед - вже давно просять урядовців дозволити їм розширитися за рахунок реконструкції терміналів чи побудови нових злітно-посадкових смуг. Лейбористи, які нещодавно прийшли до влади, дотримуються досить відкритого підходу до цих питань і готові ухвалювати позитивні рішення.

Проти виступають представники організацій із захисту довколишнього середовища. Вони звинуватили лейбористів у тому, що аеропорт Лондон-Сіті тепер буде створювати ще більше шуму для жителів найближчих лондонських боро. Також "зелені" закидають уряду недотримання ініціатив щодо скорочення викидів в атмосферу.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies