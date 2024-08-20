Британський уряд погодив розширення аеропорту Лондон-Сіті

Летовище зможе приймати до 9 мільйонів пасажирів на рік, що не подобається екоактивістам.

Міністерства громад та транспорту Сполученого Королівства у понеділок повідомили про те, що аеропорт Лондон-Сіті, який розташований найближче до центру міста, зможе збільшити свій пасажиропотік.

Як пише The Guardian, уряд лейбористів дозволив летовищу організувати додаткові рейси у вихідні та ранкові години. Завдяки цьому летовище замість 6,5 мільйонів зможе щорічно приймати до 9 мільйонів пасажирів.

Усі лондонські аеропорти - Гетвік, Гітроу, Лутон та Станстед - вже давно просять урядовців дозволити їм розширитися за рахунок реконструкції терміналів чи побудови нових злітно-посадкових смуг. Лейбористи, які нещодавно прийшли до влади, дотримуються досить відкритого підходу до цих питань і готові ухвалювати позитивні рішення.

Проти виступають представники організацій із захисту довколишнього середовища. Вони звинуватили лейбористів у тому, що аеропорт Лондон-Сіті тепер буде створювати ще більше шуму для жителів найближчих лондонських боро. Також "зелені" закидають уряду недотримання ініціатив щодо скорочення викидів в атмосферу.