Президент також відзначив роботу Сил оборони на всіх напрямках.

Українські бійці успішно знищують ворожі ресурси, але потрібна вчасна доставка допомоги від партнерів.

На цьому наголосив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 18 серпня і закликав партнерів пришвидшити логістику.

"По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії , до Франції", - заявив глава держави.

Зеленський відзначив, що попри велику кількість атак росіян "наші підрозділи, наші бригади роблять усе для збереження позицій".

Президент відзначив знищення ворожої техніки під Торецьком і створення буферної зони у курській області РФ.

"Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області", - сказав глава держави.