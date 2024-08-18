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Зеленський звернувся до США, Британії і Франції: потрібно швидше доставити обіцяну допомогу

Президент також відзначив роботу Сил оборони на всіх напрямках.

Зеленський звернувся до США, Британії і Франції: потрібно швидше доставити обіцяну допомогу
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Українські бійці успішно знищують ворожі ресурси, але потрібна вчасна доставка допомоги від партнерів.

На цьому наголосив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 18 серпня і закликав партнерів пришвидшити логістику.

"По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії , до Франції", - заявив глава держави.

Зеленський відзначив, що попри велику кількість атак росіян "наші підрозділи, наші бригади роблять усе для збереження позицій". 

Президент відзначив знищення ворожої техніки під Торецьком і створення буферної зони у курській області РФ.

"Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області", - сказав глава держави.

  • Нині польський міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк заявив, що Україна отримує "величезні політичні вигоди" від свого військового наступу на територію Росії, але це не змінює "антиескалаційний підхід" Заходу. Партнери не дають дозволу Києву використовувати їхню зброю по території РФ.
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