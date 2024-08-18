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Незважаючи на обстріли, енергетики повернули світло ще в три населені пункти Донеччини

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати ушкодження.

Незважаючи на обстріли, енергетики повернули світло ще в три населені пункти Донеччини
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

17 серпня енергетики повернули світло мешканцям трьох населених пунктів Донецької області, які постраждали від обстрілу ворога.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Незважаючи на постійну небезпеку, енергетикам ДПЕК Донецькі електромережі протягом доби вдалося повернути електропостачання 2368 сім'ям у трьох населених пунктах Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати ушкодження. Вони приступають до робіт відразу, як тільки отримують дозвіл та доступ до місця ушкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня енергетикам ДТЕК вдалося повернути світло понад 54 тисячі сімей, чиї будинки знеструмлювалися через обстріл у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

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