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​На Львівщині дерево впало на вагон електрички, є травмовані

Всі постраждалі вже отримали першу допомогу.

​На Львівщині дерево впало на вагон електрички, є травмовані
Ілюстративне фото
Фото: EPA\UPG

В результаті шторму в Стрийському районі Львівської області дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 "Стрий - Івано-Франківськ". На жаль, є травмовані пасажири та залізничники. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Всі постраждалі вже отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

Поїзд продовжує рух із затримкою 1 год. 42 хв., а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причепили під час стоянки. 

"Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди Укрзалізниці продовжують рух попри негоду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в липні через грози понад 200 населених пунктів Львівщини залишилися без електрики

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