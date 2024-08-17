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Під час бойових дій на Курщині загинув вихованець "ФК "Карпати" Ігор Северенчук

Військовому був тільки 31 рік.

Під час бойових дій на Курщині загинув вихованець "ФК "Карпати" Ігор Северенчук
Загиблий військовий Ігор Северенчук
Фото: Оброшинська ТГ

Під час бойових дій на території Курської області Росії загинув вихованець ДЮСШ “Карпати” Ігор Северенчук.

Про це повідомили в пресслужбі футбольного клубу та в Оброшинській ТГ.

"Ігор був вихованцем нашої школи, 1993 року народження. Його тренером був Геннадій Броніславович Погорілець", — зазначили в клубі. Він входив до дублюючого складу ФК "Говерла"

Ігор Северенчук народився 17 грудня 1993 року. Закінчив Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка”.

Жив у селі Оброшине Львівського району. На військову службу він мобілізувався у квітні 2022 року.Був головним сержантом десантно-штурмового взводу.

Віддав своє життя 13 серпня у бою поблизу н.п. Погребки, Курської області. Воїну було 31 рік.

У нього залишилась дружина Вероніка, син Денис, мама, батько та брат.

За час служби був нагороджений Нагородою «Незламним героям російсько-української війни», Відзнакою «Хрест пошани», Відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування «Лиман», Нагрудним знаком “За військову доблесть», «Золотий хрест» та «За мужність».

Поховали загиблого 17 серпня на Личаківському військовому цвинтарі (Марсовому полі) у Львові.

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