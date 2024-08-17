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Сирський відзвітував Зеленському про Курщину: зміцнення позицій та розширення стабілізованої території

На Торецькому та Покровському напрямках фронту фіксують за добу десятки російських штурмів.

Сирський відзвітував Зеленському про Курщину: зміцнення позицій та розширення стабілізованої території
Фото: EPA/UPG

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському зміцнення позицій українських сил у Курській області та розширення стабілізованої території.

Окрім того, Сирський повідомив, що на сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. 

“Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією”, ‒ зазначив Зеленський.

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Також Головнокомандувач повідомив, що на Торецькому та Покровському напрямках фронту у Донецькій області фіксують за добу десятки російських штурмів позицій української армії. 

“Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована”, ‒ зазначив Зеленський.

Окрім того, йшлося про те, що Київ працює над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. 

“Визначаємо пріоритетні пункти. Головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам”, ‒ додав президент.

  • Курська операція триває з 6 серпня. 12 серпня її проведення визнав Київ. Серед цілей називали порушення логістики ворога для інших напрямків та створення в Курській області, з якої б'ють по Сумській, буферної зони. 
  • На деяких напрямках українські підрозділи мають просування від 1 до 3 км вглиб противника. Наразі тривають бої.
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