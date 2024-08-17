Сирський відзвітував Зеленському про Курщину: зміцнення позицій та розширення стабілізованої території

На Торецькому та Покровському напрямках фронту фіксують за добу десятки російських штурмів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському зміцнення позицій українських сил у Курській області та розширення стабілізованої території.

Окрім того, Сирський повідомив, що на сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави.

“Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією”, ‒ зазначив Зеленський.

Також Головнокомандувач повідомив, що на Торецькому та Покровському напрямках фронту у Донецькій області фіксують за добу десятки російських штурмів позицій української армії.

“Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована”, ‒ зазначив Зеленський.

Окрім того, йшлося про те, що Київ працює над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів.

“Визначаємо пріоритетні пункти. Головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам”, ‒ додав президент.