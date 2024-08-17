СБУ розпочала розслідування за фактом поширення відео з обезголовленням ймовірно українського військового

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування через поширення відео з обезголовленням ймовірно українського військового.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Розслідування відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

16 серпня у соцмережах було оприлюднено відео, на якому представники російських збройних сил демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл.

“В межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин”, ‒ йдеться у повідомленні.

“Поширення представниками Росії такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права”, ‒ додали прокурори.

Звірства росіян