Окупанти будують новий сміттєвий полігон в Криму

Росіяни планують будувати новий сміттєвий полігон у Білогірському районі тимчасово окупованого Криму, вартістю понад мільярд російських рублів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Це має бути чергове звалище відходів, з котрими окупаційна влада не в силі впоратися, а його розташування стане ще однією екологічно небезпечною точкою на карті окупованих територій", — кажуть у ЦНС.

Білогірський район ТО Криму за час російської окупації став особливо забрудненим. Стан радіаційного фону його територій перевищує усі допустимі норми.

"Новий полігон із сміттям остаточно зруйнує екологію Білогірщини. Зважаючи на те, що росіяни будують свої звалища на тимчасово окупованих територіях України, аби звозити сюди та утилізовувати саме непотріб з території рф", — наголошують у спротиві.