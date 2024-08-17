Росіяни за добу вбили та поранили чотирьох цивільних

Від початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області Росія вбила 2159 мирних жителів.

На поч. XX ст. Юзівка ‒ попередниця ‘проросійського’ Донецька ‒ була жвавим поселенням. Майбутній центр промислового Донбасу зак

Російська армія за добу вбила двох жителів Донецької області, ще двох поранила.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 16 серпня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Торецьку і Часовому Яру. Ще дві людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області Росія вбила 2159 мирних жителів, 5658 цивільних поранено.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.