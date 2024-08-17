Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу вбили та поранили чотирьох цивільних

Від початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області Росія вбила 2159 мирних жителів.

Росіяни за добу вбили та поранили чотирьох цивільних
На поч. XX ст. Юзівка ‒ попередниця ‘проросійського’ Донецька ‒ була жвавим поселенням. Майбутній центр промислового Донбасу зак
Фото: 5.ua

Російська армія за добу вбила двох жителів Донецької області, ще двох поранила.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 16 серпня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Торецьку і Часовому Яру. Ще дві людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області Росія вбила 2159 мирних жителів, 5658 цивільних поранено.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies