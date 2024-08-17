Російська армія завдала удару по Сумах, є постраждалий

У суботу вранці, 17 серпня, російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Попередньо відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє Сумська МВА та ОВА.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив про влучання в районі проспекту Свободи.

"Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби", — ідеться у повідомленні.

Очільник МВА додав, що пошук постраждалих продовжується, наразі відомо про одну людину, яка постраждала від обстрілу.

"Сьогодні вранці, 17 серпня ворог здійснив ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", — додали у Сумській ОВА.