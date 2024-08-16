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Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права росіянами

Відео зі своїми звірствами росіяни використовують, щоб залякати та деморалізувати українців. 

Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права росіянами
Омбудсман Дмитро Лубінець
Фото: скрін відео

В мережі оприлюднено відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського воїна.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

“Звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною”, - написав Лубінець.

Він наголосив, що такі відео росіяни використовують, щоб залякати та деморалізувати українців. 

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“Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності”, - підсумував омбудсман.

Звірства росіян

  • Російські військові жорстоко розстріляли двох українських полонених ЗСУ біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео розстрілу поширили в мережі інтернет 10 липня.

  • 20 лютого росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

  • 18 лютого в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. Також виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнароного комітету Червоного Христа задля з'ясування всіх обставин загибелі українських полонених на опорному пункті “Зеніт” у Авідіївці.

  • У грудні минулого року біля Роботиного на Запоріжжі росіяни розстріляли трьох полонених. Відео потрапило до соцмереж. Пізніше прокуратура встановила імена вбитих українських військових. Також правоохоронці мають підстави вважати, що до убивства військовополонених причетні представники 76-ї десантної дивізії РФ, яка відома своїми воєнними злочинами, скоєними на Київщині.

  • Використання українських військових як "живого щита" теж було зафіксовано в Запорізькій області. Радіо Свобода опублікувало відео, на якому росіяни вели полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Російські військові періодично стріляли з автоматів у бік український позицій, а один із росіян фізично прикривалися українським полоненим. Інший російський військовий кидав ймовірно гранату в бік українських позицій. Українські бійці, які надали відео, зазначили, що це “розвідка боєм” для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ.

  • Узимку 2023 року росіяни розстріляли українського беззбройного полоненого Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні".

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