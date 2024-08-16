Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео знищення мосту, ймовірно у Курській області Росії.
“Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника”, - написав Олещук.
Він також подякував льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації.
Сьогодні в соцмережах повідомлялось, що ЗСУ знищили у Глушково Курській області міст через річку Сейм.
Таким чином через Сейм у цьому районі залишились два менших моста, села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще 27 населених пунктів Глушківського району виявились майже відрізані від решти підконтрольної ЗС РФ території. Евакуація мирного населення ускладнена.
Також у соцмережах повідомлялось що ЗСУ б'ють по мосту в с. Званне в цьому ж районі.
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Курська операція триває з 6 серпня. 12 серпня її проведення визнав Київ. Серед цілей називали порушення логістики ворога для інших напрямків та створення в Курській області, з якої б'ють по Сумській, буферної зони.
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Станом на 15 серпня українські війська просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.
- 16 серпня головком ЗСУ Олександр Сирський доповів Президентові Зеленському, що на деяких напрямках українські підрозділи мають просування від 1 до 3 км вглиб противника. Наразі тривають бої.