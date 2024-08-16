Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео знищення мосту, ймовірно у Курській області Росії.

“Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника”, - написав Олещук.

Він також подякував льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації.

Сьогодні в соцмережах повідомлялось, що ЗСУ знищили у Глушково Курській області міст через річку Сейм.

Таким чином через Сейм у цьому районі залишились два менших моста, села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще 27 населених пунктів Глушківського району виявились майже відрізані від решти підконтрольної ЗС РФ території. Евакуація мирного населення ускладнена.

Також у соцмережах повідомлялось що ЗСУ б'ють по мосту в с. Званне в цьому ж районі.