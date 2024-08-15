Сирський: в Курській області Україна контролює 82 населені пункти, там уже створили військову комендатуру

Українські війська від початку курської операції просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 кв. кілометрів – це 82 населені пункти. Про це повідомив на засіданні ставки головнокомандувач Олександр Сирський.

На території Курської області, за його словами, "завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах". Для підтримання правопорядку і забезпечення потреб цивільних росіян створили військову комендатуру і призначили її керівника – генерал-майора Москальова.

"З початку поточної доби наші війська на окремих напрямках просунулися від 500 метрів до 1,5 км. Відбили три атаки противника", – сказав він.

Ситуація на східних напрямках складна, але контрольована. Сили оборони продовжують оборонну операцію в східній і південній операційних зонах. Основні зусилля зосереджені на недопущенні просування окупантів у напрямку Торецька і Покровська, повідомив на засіданні Ставки головнокомандувач Олександр Сирський.

Генерал-майор Едуард Москальов у 2022 командував Операцією Об'єднаних сил, потім став командувати ОСУВ "Одеса".