Омбудсман пояснив, для чого створювати військові комендатури в Курській області

Це потрібно для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Україна може створити військові комендатури у Курській області, оскільки це знадобиться для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає "Радіо Свобода".

Він нагадав, що на нараді 14 серпня з президентом Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.

"(Це обговорювали – ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", – зазначив Лубінець.

Він розповів, що "з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права".

Військова комендатура – це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання. Його сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об’єктах, забезпечення військових усім необхідним.