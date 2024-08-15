Омбудсман пояснив, для чого створювати військові комендатури в Курській області

Україна може створити військові комендатури у Курській області, оскільки це знадобиться для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.
Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає "Радіо Свобода".
Він нагадав, що на нараді 14 серпня з президентом Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.
"(Це обговорювали – ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", – зазначив Лубінець.
Він розповів, що "з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права".
Військова комендатура – це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання. Його сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об’єктах, забезпечення військових усім необхідним.
- Українські військові продовжують просуватися вглибину Курської області РФ. Сили оборони створюють "зону безпеки" на території РФ, прилеглій до території України.
- Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що у цій зоні перебувають цивільні росіяни, які є під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується. Вона також повідомила, що Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курщини.
- Президент Зеленський зазначав, що влада обдумує можливість створення військових комендатур у Курській області РФ, якщо у цьому буде необхідність.
- На нараді у президента 14 серпня щодо "буферної зони" на Курщині, яку створюють, щоб захистити українські прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів, обговорили питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій. Йдеться про проведення гуманітарних заходів, таких як постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних речей для цивільного населення.