На Херсонщині окупанти поцілили в об'єкти інфраструктури та гуманітарний штаб

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення, зокрема і дитина.

Упродовж доби 25 населених пунтів Херсонщини постраждали від російських обстрілів.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА олександр Прокудін, через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення, зокрема і дитина.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Благодатне, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Садове, Станіслав, Софіївка, Качкарівка, Козацьке, Томина Балка, Токарівка, Михайлівка, Миролюбівка, Музиківка, Новокаїри, Ольгівка, Олександрівка, Зміївка, Заможне, Зорівка, Золота Балка, Червоний Маяк та місто Херсон. Російські військові поцілили в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, гуманітарний штаб, приватне підприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 10 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, гараж та приватні автомобілі.