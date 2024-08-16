Через Армія+ подали вже 1100 електронних рапортів, - Катерина Черногоренко

Застосунок для військових Армія+ активно працює вже тиждень. За цей час процедуру подачі електронних рапортів впровадили 123 військові частини.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“1100 електронних рапортів подали через Армію+. Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини”, — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зауважила, що цифрова команда Міноборони була готова до викликів у процесі впровадження, і має план, який допоможе цифрі витіснити папери у війську.

В Міноболрони нагадали, що Армія+ має окремий напрям, який допомагає військовим частинам із впровадженням. Зокрема, ведеться роз’яснювальна робота з питань використання застосунку та отримання Армія ID у СЕДО, організовуються зустрічі й вебінари, на які запрошуються діловоди та командири підрозділів.

Якщо ж виникають труднощі, команда Армія+ проконсультує військовослужбовців чи підрозділ та проведе через процес подачі рапорту.

Міністерство оборони повідомило, що запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових.