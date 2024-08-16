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Через Армія+ подали вже 1100 електронних рапортів, - Катерина Черногоренко

Процедуру подачі електронних рапортів впровадили 123 військові частини.

Через Армія+ подали вже 1100 електронних рапортів, - Катерина Черногоренко
Через Армія+ подали вже 1100 електронних рапортів
Фото: Пресслужба Міноборони

Застосунок для військових Армія+ активно працює вже тиждень. За цей час процедуру подачі електронних рапортів  впровадили 123 військові частини.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“1100 електронних рапортів подали через Армію+. Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини”, — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зауважила, що цифрова команда Міноборони була готова до викликів у процесі впровадження, і має план, який допоможе цифрі витіснити папери у війську.

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В Міноболрони нагадали, що Армія+ має окремий напрям, який допомагає військовим частинам із впровадженням. Зокрема, ведеться роз’яснювальна робота з питань використання застосунку та отримання Армія ID у СЕДО, організовуються зустрічі й вебінари, на які запрошуються діловоди та командири підрозділів.

  • Якщо ж виникають труднощі, команда Армія+ проконсультує військовослужбовців чи підрозділ та проведе через процес подачі рапорту. 

Міністерство оборони повідомило, що запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових.

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