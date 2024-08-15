"Ситуація тільки погіршується, краще не стане", з заявив керівник МВА Сергій Добряк.

Жителів Покровська і громади закликають евакуюватися через наближення окупаційних військ.

На цьому наголосив керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, росіяни майже впритул підійшли до громади, міста і перебувають за понад 10 кілометрів від околиць.

"Ми бачимо, що всі ті обстріли, які були по нашій громаді, по місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову, гинуть люди. Тому дуже прошу - не зволікайте, евакуюйтеся, а особливо сім'ї з дітьми, особливо люди похилого віку", - сказав у зверненні Добряк.

Він наголосив, що "ситуація тільки погіршується, краще не стане" і додав, що "влада і критична інфраструктура залишаються в місті".