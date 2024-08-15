Жителів Покровська і громади закликають евакуюватися через наближення окупаційних військ.
На цьому наголосив керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
За його словами, росіяни майже впритул підійшли до громади, міста і перебувають за понад 10 кілометрів від околиць.
"Ми бачимо, що всі ті обстріли, які були по нашій громаді, по місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову, гинуть люди. Тому дуже прошу - не зволікайте, евакуюйтеся, а особливо сім'ї з дітьми, особливо люди похилого віку", - сказав у зверненні Добряк.
Він наголосив, що "ситуація тільки погіршується, краще не стане" і додав, що "влада і критична інфраструктура залишаються в місті".
- Того ж дня очільник Донецької області Вадим Філашкін повідомив, що провів позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. Він доручив головам громад посилити інформування про евакуацію, а ще рекомендував провести роботу з керівниками підприємств, закладів охорони здоров'я, освіти, торгівлі та обслуговування у 20-кілометровій зоні від лінії фронту: вони мають запобігати скупченням людей та якомога швидше релокуватися у більш безпечні місця.
- Покровськ є головною метою росіян після провалу російського наступу на Харків, говорив Президент України. Покровський напрямок залишається найважчим протягом багатьох місяців. Щоденно на нього припадає близько третини бойових зіткнень від загальної кількості. Росія не жаліє ні особового складу, ні зброї, щоб просунутися вперед. Щотижня Україна втрачає позиції на цьому напрямку, про що свідчать дані аналітиків.