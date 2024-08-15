Росіяни продовжують атакувати Херсонщину дронами: поранені двоє людей

Росія продовжує обстрілювати Херсонську область із дронів.
Як повідомила обласна військова адміністрація, 15 серпня під обстріл потрапило село Гаврилівка Бериславського району.
Близько 16:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків.
Один із потерпілих отримав мінно-вибухову і черепно-мозкову травми, а також поранення обличчя й руки. В іншого - травма плеча, руки і ноги, зазначила ОВА.
Людей забрали до лікарні.
- Того ж дня росіяни скинули з дрона вибухівку у Козацькому на 60-річного чоловіка, він загинув.
- Також під обстріл потрапила Токарівка, там теж росіяни вбили жительку.
- За 14 серпня в області Росія вбила одну людину, ще 13 поранила. Серед них – дитина.