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Росіяни продовжують атакувати Херсонщину дронами: поранені двоє людей

Інцидент трапився у селі Гаврилівка Бериславського району.

Росія продовжує обстрілювати Херсонську область із дронів.

Як повідомила обласна військова адміністрація, 15 серпня під обстріл потрапило село Гаврилівка Бериславського району.

Близько 16:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків.

Один із потерпілих отримав мінно-вибухову і черепно-мозкову травми, а також поранення обличчя й руки. В іншого - травма плеча, руки і ноги, зазначила ОВА.

Людей забрали до лікарні.

  • Того ж дня росіяни скинули з дрона вибухівку у Козацькому на 60-річного чоловіка, він загинув.
  • Також під обстріл потрапила Токарівка, там теж росіяни вбили жительку.
  • За 14 серпня в області Росія вбила одну людину, ще 13 поранила. Серед них – дитина.
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