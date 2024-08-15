Один із них - неповнолітній.

Служба безпеки і Національна поліція затримали трьох зловмисників, котрі за завдання Росії палили військові позашляховики Сил оборони у різних регіонах України.

Як ідеться на сайті СБУ, координували роботу паліїв російські спецслужби, які обіцяли гроші за знищені авто. Зловмисники для підпалів використовували легкозаймисті суміші, знімали на телефони злочин, аби "відзвітувати" перед росіянами.

Затримання палія

Двох осіб затримали в Івано-Франківській області - 15-річного жителя і його 18-річного родича. Вони підпалили три позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

Для того, аби відслідкувати машини, молодики об’їжджали на велосипедах територію району. Виявивши автівки, зловмисники фотографували їх та відправляли на "погодження" замовнику, а опісля виготовляли легкозаймисту суміш і підпалювали ціль.

У Харкові затримали 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі.

"Фігурант активно шукав «легкого заробітку» на Телеграм-каналах. На одному з таких інтернет-ресурсів на молодика «вийшов» представник російської розвідки та запропонував йому гроші в обмін на співпрацю. За вказівкою ворога молодик протягом однієї ночі підпалив одразу шість позашляховиків українських військ", - повідомила СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника, коли він намагався втекти з місця злочину.

Наразі двоє повнолітніх перебувають під вартою, їм загрожує від 8 до 10 років тюрми. Щодо неповнолітнього зловмисника вирішують питання щодо притягнення його до відповідальності.