Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців

Фірташ, який у Відні чекає на екстрадицію до США, отримав у подарунок раритетне авто. А в Україні тим часом скасували націоналізацію одного з його газових родовищ.

"Українська правда" опублікувала матеріал про життя найбагатших українців під час війни. Мільярдер Рінат Ахметов, за даними журналістів, продає свої розкішні приватні літаки.

Один із них станом на 1 травня стояв у аеропорту Відня. За час повномасштабної війни літак майже не використовували. Зараз він виставлений на продаж, як і ще один аеробус Ахметова, Falcon 7.

У пресслужбі Ахметова підтвердили, що всі його літаки виставлені на продаж. Це означає, що продається і третій літак, ще один Falcon 7.

Водночас цього року добудували і спустили на воду 145-метрову яхту "Люміненс" вартістю понад пів мільярда доларів. Її почали будувати ще в 2018 році.

Яхта почала мандрувати з весни цього року. Востаннє, відповідно до даних онлайн-радарів, яхту фіксували біля берегів Хорватії.

"Нею можуть користуватися рідні Ахметова, оскільки сам олігарх від початку вторгнення не залишає країну", – повідомив журналіст Михайло Ткач.

У пресслужбі Ахметова до того, як яхту добудували, повідомляли, що судно продадуть. Зараз повідомили, що поки що не отримали пропозицій від покупців, які б їх влаштовували.

Валерій Хорошковський, який за час повномасштабної війни в Україні не з'являвся, продав приватний літак. Цього січня він прилетів зі Швейцарії до ОАЕ. Літак, яким він прилетів, за даними джерел УП, насправді належить близькому до Путіна олігарху Роману Абрамовичу. Літак, яким користувався Хорошковський, змінив бортовий номер. Офіційно літак зареєстровано на турецьку фірму, яка здає їх в оренду, але джерела журналістів стверджують, що літак використовує Абрамович. Останні пів року цей борт базується у Москві і стабільно літає до Туреччини, Ізраїлю і ОАЕ.

Джерела УП повідомили також, що наприкінці 2022 року для Хорошковського добудували яхту.

"Наприкінці 2022 року для Хорошковського було добудовано 80-метрову яхту «Енерджи» вартістю більше 110 млн євро, яку будували більше п'яти років. Яхта базується у порту Монако. Останні два тижні перебуває на лазуровому узбережжі. У 2024 році, буквально місяць тому, нову однорічну яхту раптово виставлено на продаж. Відтоді оголошення вже з'явилися на профільних сайтах, разом з ним – і фото розкішної яхти", – повідомив Ткач.

Дмитро Фірташ, який перебуває у Відні, на день народження отримав раритетний автомобіль. А напередодні його дня народження олігарх отримав інший "подарунок": Окружний адміністративний суд Києва зупинив ліцензію Нафтогазу на розподіл газу в Черкаській області, тобто цей осередок повернувся до пов'язаних із Фірташем людей.

Геннадій Боголюбов, який виїхав за кордон 23 червня за допомогою паспорта іншої людини – мешканця Волинської області, який заявив, що загубив документ, спершу поїхав до Лондона, а тоді прилетів до Відня. Він сказав, що в нього не було планів просити притулку за кордоном, а він хотів поїхати побачити матір і повернутися. За даними журналістів, Боголюбов і його дружина, ексзаступниця міністра закордонних справ Еміне Джепаррова, зараз перебувають у Греції, на яхті групи "приват".