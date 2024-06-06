Довга шухляда Коломойського. В юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так

Сьогодні повернемося до справи Нікопольского феросплавного заводу (НЗФ) , юристи якого пройшли всі стадії розгляду справи проти державного ПриватБанку до Верховного суду, повернулися в суд першої інстанції та застрягли в апеляції.

- Справу автозаправок , які формально вже належать держави, а заробляють на них компанії з орбіти Коломойського-Боголюбова.

- Справу власників боргових паперів , які втратили свої ризиковані інвестиції під час націоналізації ПриватБанку.

- Справу Нікопольського феросплавного заводу , яка може зруйнувати суди проти ексакціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в США та Ізраїлі.

Після націоналізації ПриватБанку боротьба між колишніми акціонерами й державою триває. Сторони обмінюються сотнями позовів, а їхні юристи проводять тисячі годин у залах судових засідань. LB.ua розповідає про тактику та стратегію позивачів та відповідачів.

Фото: dia.dp.gov.ua Нікопольський завод феросплавів

Суть справи коротко

Нікопольський завод феросплавів намагається довести в українських судах (справа №910/12559/20), що нічого не винен державному ПриватБанку за п'ятьма кредитними договорами, гроші з яких за ланцюжком транзакцій пішли на купівлю активів у США та в інших країнах. Сам банк в Україні жодних претензій заводу не висував, тому бажання юристів НЗФ отримати фактично довідку про відсутність боргів може виглядати дивним. Але тільки на перший погляд.

ПриватБанк судиться зі своїми колишніми акціонерами у США, Ізраїлі та інших країнах. І у позовах на загально суму близько 1,3 млрд доларів плюс відсотки якраз фігурують ці кредитні договори, які намагається нейтралізувати НЗФ. Тобто юристи компанії з орбіти Коломойскього-Боголюбова намагаються прибрати одну ланку довгої фінансової схеми, щоб поставити під сумнів незаконність усього ланцюжка переказів. Це як вибити несучу стіну в хаті — вся будівля може посипатися.

Хід справи коротко

Юристам НЗФ вже вдалося перемогти у кількох раундах цієї юридичної гри, але Верховний Суд відправив справу у суд першої інстанції для повторного розгляду. На цьому етапі ми вперше писали про справу НЗФ. З того часу юристи заводу перемогли в Господарському суді Києва, але в апеляції щось пішло не так.

Судді Північного апеляційного господарського суду раптом почали детально розпитувати юристів НЗФ про фінансові оборудки. Це юристам заводу не сподобалося.

Перше судове засідання у справі в апеляційній інстанції відбулося 12 лютого 2024 року. Суд заслухав пояснення представників Банку та НЗФ щодо апеляційної скарги. Основне питання, яке потребувало вирішення під час апеляційного перегляду, стосувалося виконання вказівок Верховного Суду, наданих у травні 2023 року при поверненні справи на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

Суд запропонував сторонам надати письмові пояснення щодо обставин сплати платежів по процентах, винагороді та комісії за кредитними договорами, а також значення цільового використання і джерел погашення коштів за кредитними договорами.

Фото: pravo.ua суддя Північного апеляційного господарського суду Тетяна Козир

Вже 23 квітня апеляційний суд заслухав додаткові доводи представників сторін та перейшов до дослідження доказів. Судді, зокрема головуюча суддя Козир, ставили питання, що стосувалися суті спору. Суд звернув увагу на доводи адвокатів Банку про неналежне засвідчення поданих НЗФ доказів.

Суд оголосив перерву в засіданні до 30 квітня 2024 року для перевірки поданих НЗФ документів. Але вже 25 квітня НЗФ подало заяву про відвід судді Козир, вказуючи на її рішення начебто на користь ПриватБанку та розміщення грошових активів у цьому банку. Відвід судді Козир було відхилено, оскільки причини були необґрунтовані. Відтак, перша спроба НЗФ змінити склад суду виявилася невдалою.

30 квітня 2024 року суд відкрив засідання і дослідив документи НЗФ, встановивши їх неналежне засвідчення, що виключає їх з доказів у справі. Після цього суд продовжив дослідження інших доказів і ставив питання представникам сторін, зокрема щодо позиції НЗФ стосовно порушеного права та обраного способу захисту.

Після уточнення питань суд розглянув клопотання НЗФ, які представники Банку назвали безпідставними і спрямованими на затягування процесу. Суд відхилив ці клопотання. Представники НЗФ спробували зірвати засідання, подаючи усні клопотання про перерву та відвід судді, які також були відхилені.

Фото: sud.ua Північний апеляційний господарський суд

Юристи НЗФ намагалися всіляко затягувати розгляд справи: клопотали про експертизу (економічну та лінгвістичну), просили дочекатися розгляду іншої схожої справи іншими судами, благали про перерву та про повторний відвід судді. Нарешті просто через завершення робочого дня суд оголосив перерву. Юристи компанії з орбіти Коломойського-Боголюбова час виграли і через закінчення робочого дня суд оголосив перерву до 7 травня.

Після засідання НЗФ подало ще ряд заяв і клопотань, включаючи повторні відводи суддям і заяви від пов'язаних компаній. Це очевидно свідчить про намагання затягнути розгляд справи або змінити "незручну" колегію суддів.

Проте засідання, призначене на 7 травня, не відбулося через термінову відпустку судді Агрикової, члена суддівської колегії.

На що очікувати

Вочевидь події у апеляційному суді розвиваються у несприятливий для Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова бік. Через це у травні юристи пов'язаного з ними заводу та інших компаній подали з десяток заяв, клопотань та скарг, щоб в будь-який спосіб нейтралізувати або головуючу суддю, або всю колегію суддів. Або хоча б затягнути розгляд судової справи. Засідання, яке мало відбутися 4 червня, але знов не відбулося.

Опоненти банку подали заяву до Верховного Суду про виправлення описки в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (у справі № 910/12559/20 від 17.05.2023). Суд ухвалив витребувати матеріали справи з Північного апеляційного господарського суду. Тому засідання не відбулося.

На думку адвокатів банку, це є очевидним зловживанням процесуальними правами, оскільки цілий рік ця описка нікого не турбувала, а стала важливою тільки зараз, коли НЗФ намагається різними шляхами домогтися зміни складу суду та затягнути розгляд справи.

Чим закінчиться ця справа, стане відомо, коли матеріали знову повернуться до Північного апеляційного господарського суду міста Києва з Верховного Суду та судді зможуть призначити дату засідання.