Чернишов: Нафтогаз буде забезпечувати газом виробників електроенергії і тепла

Це потрібно для підтримки енергосистеми України.

Нафтогаз готовий забезпечити виробників електроенергії і тепла потрібним ресурсом палива на тлі постійних російських атак на об’єкти тепло- та електрогенерації.

Про це заявив керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

За словами Чернишова, зараз енергетична система України перебуває у вкрай складному стані. "Ми розуміємо, що маємо підтримати стабільність у країні та готові забезпечити своїм ресурсом виробництво електроенергії там, де це наразі можливо", – сказав очільник Нафтогазу.

Нафтогаз має ресурс, щоб допомогти виробникам тепла та електроенергії. Чернишов додав, що при цьому суттєвою проблемою залишається їхня заборгованість за газ.

"Потрібно розуміти, що ми вже зараз постачаємо ресурс цим підприємствам за ціною, встановленою державою. Ці кошти необхідні для стабільності газопостачання, тому вирішення боргової проблеми також є нагальним для стабільності системи", – сказав очільник Нафтогазу.