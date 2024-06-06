Сирський розповів про вдосконалення структури військового управління у ЗСУ

У Збройних силах України продовжують удосконалювати структуру військового управління.

Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, головне завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій.

"Ці заходи проводяться в рамках реалізаціі стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року. Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України", - зазначив головком.

Сирський розповів, що триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. "Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій", - зазначив головком.

Сирський заявив, що метою змін є "створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО".