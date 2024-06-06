На Львівщині припинили діяльність мережі підпільних покерних клубів

Бюро економічної безпеки на Львівщині повідомило про підозру шістьом організаторам мережі підпільних покерних клубів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ. "Детективи Територіального управління БЕБ припинили діяльність мережі підпільних покерних клубів. Встановлено, що група осіб під виглядом турнірів зі спортивного покеру організувала нелегальну діяльність покерних клубів, де проводила платні кеш-ігри", - йдеться в повідомленні.

У двох орендованих нежитлових приміщеннях у місті Львові провели обшуки та вилучили покерні столи, компʼютерну техніку, клубні карти, готівку, чорнові записи, документацію та інші речі, які мають доказове значення. Орієнтовна вартість вилученого - 1,3 млн грн.

Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, в квітні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".