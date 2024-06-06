Ворог використовує термобаричні боєприпаси для ударів по Часовому Яру, —ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти застосовують для ударів по місту Часів Яр в Бахмутському районі Донецької області реактивні системи залпового вогню із термобаричними боєприпасами.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише "УП".

"Ворог застосовує по місту Часів Яр реактивні системи залпового вогню із термобаричними боєприпасами. Це такі боєприпаси, які знищують і випалюють все на своєму шляху. Вони примушують до того, що нашим захисникам не буде там, де захищатися. Тобто руйнують все після того, як по цьому попрацює, звісно ж, ворожа авіація. Вони також застосовують і такі боєприпаси", — зазначив речник.

Волошин додав, що ворог постійно намагається просунутися на ділянці в районі Часового Яру, для цього постійно завдає ударів за допомогою авіації.

Лише за минулий тиждень ворожа армія провела 8350 обстрілів позицій захисників на цьому напрямку із різних видів озброєння, на Часів Яр минулого тижня припало 2300 обстрілів з різних видів озброєння.

Лише за сьогодні, 6 червня, зафіксовано 6 авіаударів, авіація ворога скинула 5 КАБів на тому напрямку.

Місто Часів Яр наразі під контролем ЗСУ, Сили оборони застосовують по окупантам всі види озброєння і не дають ворогу наближатися.