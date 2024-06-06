НАТО даватиме Україні більше розвідданих про російські засоби електронної боротьби

Угода, яка запроваджує нові рамки для обміну інформацією, включно з ланцюжками постачання дронів, буде завершена до липневого саміту альянсу у Вашингтоні.

Військовий блок НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій і ділитися більшою кількістю розвідувальних даних про засоби електронної боротьби Росії.

Про це помічник генерального секретаря блоку Девід ван Віл повідомив журналістам у польському Кракові, пише Bloomberg.

Через війну Організація Північноатлантичного договору виділила більше ресурсів на стримування кібербезпеки та відстеження російських військових технологій, зазначив він.

“Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не статичні. Це більше схоже на шахи”, ‒ сказав ван Віл.

За його словами, угода, яка запроваджує нові рамки для обміну інформацією, включно з ланцюжками постачання дронів, буде завершена до липневого саміту альянсу у Вашингтоні.

Однією з цілей програми є допомогти Україні стати великомасштабним постачальником технологій після закінчення війни. За словами посадовця, НАТО також з самого початку війни хоче відтворити в Україні швидке впровадження та розгортання технологій.

Форум оборонних інноваторів

Ван Віл виступив на першому Форумі оборонних інноваторів, конференції, в якій взяли участь представники Києва, Брюсселя та Пентагону, а також десятки стартапів, що створюють бойове обладнання. На конференції представники НАТО та США неодноразоово вказували на швидкий розвиток технологій в Україні.

Головною темою заходу була протидія постійним глушінням Росією системи глобального позиціонування, через що деякі українські безпілотники та іноземна високоточна зброя стали неефективними.

Втручання в GPS з боку Росії все більше впливає на країни-члени НАТО в північній Європі, порушуючи авіарейси та морський рух у Балтії та Фінляндії і Норвегії.

Аби відповісти на російські перешкоди, українські стартапи розробляють дрони, які можуть картографувати місцевість без GPS, орієнтуючись з допомогою бортових камер або датчиків.

Захід у Кракові включав сесію “швидких побачень” між стартапами та інвесторами, включно з Інноваційним фондом НАТО вартістю 1 мільярд євро, який запрацював торік і вже починає укладати угоди.