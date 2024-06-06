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Британська розвідка припускає, що українські удари по поромній переправі в Криму серйозно ускладнили логістику

Британська розвідка зазначає, що українські удари свідчать про вразливість Керченської протоки, попри значні інвестиції Росії у заходи безпеки та ППО. 

Британська розвідка припускає, що українські удари по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили їм логістику, зокрема військового призначення, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну від 6 червня.

В огляді нагадують, що 29 травня (фактично – на початку доби 30 травня за українським часом) Україна завдала ударів по двох російських поромних переправах у Керчі, вивівши їх з ладу.

"Ці пороми майже точно були основним способом залізничного перевезення російського пального та боєприпасів до Криму, з огляду на суворі заходи безпеки на Керченському мосту", – зазначають в огляді.

Аналітики Міноборони Британії вважають, що цей удар майже точно створив тимчасові перебої у логістиці для потреб російської армії та, можливо, також постачання пального до Криму.

"Росії майже точно доведеться якнайшвидше замінити залізничний пором, що, ймовірно, вплине на її ширші логістичні операції у морі, або ж їй доведеться ризикувати послабленням заходів безпеки і використовувати залізничний міст для перевезення пального і вибухонебезпечних вантажів. Український удар по поромних переправах і подальший удар по нафтобазі неподалік знову підсвітлює вразливість Керченської протоки, попри значні інвестиції Росії у заходи безпеки та ППО", – розповіли у Міноборони Британії. 

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