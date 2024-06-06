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​В Україні запровадять електронний квиток на кілька видів транспорту

Та форма квитка, яка діє сьогодні, – це спадщина радянського минулого.

​В Україні запровадять електронний квиток на кілька видів транспорту
Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури №5705, який створює передумови до впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. 

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухвалений законопроєкт дає можливість встановити та затвердити форму електронного квитка. Зокрема, - визначити обов’язкові реквізити та відомості, які повинні в ньому бути. 

"Наразі Міністерством вже підготовлено проєкт Наказу про нову форму квитка, адже та форма, що діє в Україні сьогодні – це спадок рядянського минулого, як за формою, так і за змістом. Важливо, що ухвалений законопроєкт не просто унормовує наші повноваження як Міністерства розробити форму електронного квитка, а дає можливість повноцінно працювати над запровадженням єдиного електронного квитка для кількох видів транспорту", – зазначив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. 

Окрім цього, міністерство зможе затвердити технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду, щоб вони між собою могли взаємодіяти та синхронізуватись. У першу чергу йдеться про електронні квитки для пільгових категорій населення.

"У підсумку законопроєкт №5705 дозволить уніфікувати проїзні документи, які видають оператори автоматизованих систем оплати проїзду та створити правове поле дії електронних квитків на автобусних маршрутах загального користування", - йдеться в повідомленні. 

Як повідомлялося, в 2022 році в усьому транспорті Києва запрацювала оплата банківською карткою.

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