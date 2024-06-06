Нардепи підтримали законопрєкт щодо запобігання насильству над дітьми

Законопроєкт дає визначення булінгу (цькуванню) і вносить визначення до закону.

Верховна рада підтримала законопроєкт №6393-д щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми.

Як повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, підтримали документ 279 нардепів.

"Законопроєктом пропонується передбачити механізми унеможливлення жорстокого поводження з дитиною, в тому числі булінгу (цькування) в закладах освіти, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, культури та інших колективах, де з метою навчання, тренування, творчості, оздоровлення, відпочинку, лікування тощо перебувають діти", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ дає визначення булінгу (цькуванню) і вносить визначення до Закону "Про охорону дитинства".

Також визначаються переліки прикладів булінгу щодо дітей в освітніх і позашкільних закладах.

Крім того, встановлюються права батьків на інформацію щодо програм для дітей, які стали жертвами чи свідками насильства і жорстокого поводження.