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Нардепи підтримали законопрєкт щодо запобігання насильству над дітьми

Законопроєкт дає визначення булінгу (цькуванню) і вносить визначення до закону.

Нардепи підтримали законопрєкт щодо запобігання насильству над дітьми
Ілюстративне фото
Фото: freepik.com

Верховна рада підтримала законопроєкт №6393-д щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми.

Як повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, підтримали документ 279 нардепів.

"Законопроєктом пропонується передбачити механізми унеможливлення жорстокого поводження з дитиною, в тому числі булінгу (цькування) в закладах освіти, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, культури та інших колективах, де з метою навчання, тренування, творчості, оздоровлення, відпочинку, лікування тощо перебувають діти", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. 

Документ дає визначення булінгу (цькуванню) і вносить визначення до Закону "Про охорону дитинства". 

Також визначаються переліки прикладів булінгу щодо дітей в освітніх і позашкільних закладах. 

Крім того, встановлюються права батьків на інформацію щодо програм для дітей, які стали жертвами чи свідками насильства і жорстокого поводження.

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