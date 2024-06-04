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Адвокат із Києва спробував дати хабар прокурорам САП і детективам НАБУ

Пропонував 200 тисяч доларів.

Адвокат із Києва спробував дати хабар прокурорам САП і детективам НАБУ
Хабар, фото ілюстративне
Фото: ДБР

Адвоката одного з адвокатських об’єднань Києва викрили на спробі підкупу прокурорів САП і  детективів НАБУ.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Адвокат пропонував 200 тисяч доларів прокурорам і детективам за ухвалення рішення про передачу кримінального провадження щодо його підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією Укренерго та легалізації отриманих 716 млн грн від її продажу коштів 

Дії адвоката кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі за рішенням слідчого судді Вищого антикорсуду у присутності представників Ради адвокатів тривають обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.

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