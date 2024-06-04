Судитимуть правоохоронця, який хотів налагодити бізнес з переправлення чоловіків до Молдови

Йому загрожує покарання на строк до 9 років.

Завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця з Одеси, який намагався налагодити бізнес з переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомили у ДБР.

Правоохоронець запропонував знайомому прикордоннику "заробіток" на ухилянтах. Він знайшов мешканця Одеси, який погодився заплатити 10 тис. доларів США за переправлення його до сусідньої країни.

З цієї суми 1 тис. доларів США правоохоронець обіцяв передати прикордоннику, який мав розказати, де та в який час краще спробувати перетнути кордон. При цьому правоохоронець схиляв колегу продовжити таку співпрацю щодо інших охочих нелегально перетнути кордон.

Правоохоронця та його "клієнта затримали у лютому 2024 року під час передачі 1 тис. доларів США прикордоннику.

"Правоохоронець обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", – зазначили у Бюро.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

У квітні на Київщині затримали правоохоронця на отриманні хабаря в 15 тис. доларів за "відмазування" військовозобов’язаного від служби в лавах ЗСУ.