Видання The New York Times проаналізувало кожну будівлю по всій Україні, яка була пошкоджена або зруйнована після повномасштабного нападу Росії на Україну за 2 роки війни.

Це величезна територія з приблизно 210 000 будівель, розташованих на нерівній лінії фронту довжиною 800 миль (приблизно 1287 км).

Фото: The New York Times

Видання зазначає, що, навіть якщо війна закінчиться завтра, у багатьох місцях не буде куди повертатися. Небагато країн після Другої світової війни зазнали такого рівня руйнувань.

“Це перша вичерпна картина того, де велася війна в Україні та повних руйнувань. Використовуючи детальний аналіз супутникових даних, отриманих за ці роки, ми створили записи про кожне місто, кожну вулицю, кожну будівлю, яка була пошкоджена”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що масштаби важко осягнути. В Україні зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені зруйнували чотири рази поспіль. Частини України, віддалені за сотні миль одна від одної, схожі на Дрезден чи Лондон після Другої світової війни або на Газу після півроку бомбардувань.

Аналіз показує, що понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ було пошкоджено або зруйновано, хоча ці об’єкти прямо захищені Женевськими конвенціями.

Фото: The New York Times

Ці оцінки є консервативними. Вони не включають Крим або частини Західної України, де точні дані були недоступні. Справжній масштаб руйнування, швидше за все, буде ще більшим — і він продовжує зростати. У середині травня росіяни так люто бомбили деякі міста на північному сході України, що один житель сказав, що вони стирають вулиці.

Фото: The New York Times

Водночас видання зазначає, що Україна налаштована на відновлення. Надія, хоч і далека, полягає в тому, що завдяки міжнародній співпраці Україна отримає російські активи і змусить Росію заплатити за реконструкцію цілих міст, таких як Мар’їнка.

Також видання звертає увагу, що попереду ще може бути тривала війна. В останні місяці росіяни наступали, знищивши ще більше громад, оскільки їхня армія, здається, невблаганно суне вперед. Десять мільйонів українців покинули свої домівки — кожен четвертий.