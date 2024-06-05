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УП: ГУР атакувало електронні сервіси в Росії: від РАГСів до великих банків

Фахівці організували кібернапад. 

УП: ГУР атакувало електронні сервіси в Росії: від РАГСів до великих банків
Фото: Stock

Головне управління розвідки атакувало російські електронні сервіси, пише УП із посиланням на джерела в ГУР. Унаслідок атаки зупинилася робота деяких державних установ і приватних компаній.

"Роскомнадзор" пояснює збій наслідком "аварії магістральної мережі зв’язку". Втім, за даними джерел УП, справжня причина – це організована масштабна DDoS-атака.

Станом на 11 годину 5 червня зник доступ до електронних сервісів сайту держпослуг, а також до послуг міністерств оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

"Заблоковано сайт та сервіси федеральної податкової служби РФ. Оприлюднено повідомлення від федеральної митної служби, де вказано що «у зв’язку з масованою DDoS-атакою на операторів зв’язку, інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений»", – повідомили журналісти.

Про відсутність доступу до мережі заявила "Об’єднана авіабудівельна компанія" – її робота на певний час була зупинена. Крім того, були збої в роботі серверів хмарного сховища Росії "гособлако". А в низці регіонів вже кілька днів не працює "єдиний державний реєстр РАГС": росіяни масово скаржаться на скасовані весілля, додає джерело УП.

Недоступними стали послуги деяких банківських установ, зокрема, "Сбербанка" та "Альфабанка". За словами співрозмовника УП, також є серйозні перебої в роботі мережі "ВКонтакте" – низка сервісів недоступна.

  • ГУР і раніше атакувало російські сервіси, пов'язані з державною службою. У грудні вони атакували російську податкову та знищили деякі її файли. 
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