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Незаконне збагачення: депутат Рівненської облради Сухович отримав умовний строк. У нього заберуть 98 млн грн

Сухович визнав свою провину і пішов на угоду з прокурором.

Незаконне збагачення: депутат Рівненської облради Сухович отримав умовний строк. У нього заберуть 98 млн грн
Фото: Центр протидії корупції

29 травня Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок у справі про незаконне збагачення депутата Рівненської облради Віталія Суховича. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Вирок ухвалили судді Віра Михайленко, Тимур Хамзін та Сергій Мойсак.

У листопаді 2023 року слідчі ДБР провели обшук у Суховича та вилучили готівку у різній валюті в еквіваленті 108 млн грн. Ця сума перевищувала законні доходи його сім'ї на понад 98 млн грн.

Сухович визнав свою провину і пішов на угоду з прокурором. Він отримав 5 років умовного ув'язнення з іспитовим строком у 3 роки. 

Також суд зарахував у строк призначеного покарання строк тримання під вартою Суховича з 24 листопада 2023 по 24 січня 2024 року.

Санкція статті про незаконне збагачення не передбачає конфіскації майна, тому суд застосував спецконфіскацію до понад 98 млн грн: 1,34 млн доларів, 1,034 млн євро та 1,56 млн грн. Сухович також перерахував ще 5 млн грн на ЗСУ.

Віталій Сухович багато років очолював державне підприємство «Висоцьке лісове господарство», а також був керівником обласного управління лісового та мисливського господарства та заступником директора Поліського лісового офісу держпідприємства «Ліси України».

У 2015 році Сухович був обраний депутатом Рівненської облради від Блоку Петра Порошенка, а у 2020 році – від партії «Сила і честь».

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