Суд обрав міру запобіжного заходу для депутата Рівненської облради Суховича, — ДБР

Тримання під вартою або застава в 192 млн грн.

Суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". Згідно рішення суду обвинувачений може внести заставу в 192 млн гривень, – йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

"Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України", – йдеться у повідомленні.

Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

Під час обшуків у помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї, слідчі виявили та вилучили тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті, а також золоті злитки та монети.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe.

"Виявлено 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами", – додають у ДБР.

На сьогодні, також заблоковані рахунки, де він зберігав понад 400 тисяч євро.

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.

Нагадаємо, у суботу працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні депутату Рівненської облради та посадовцю Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України".