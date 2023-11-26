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Міністерство оборони України планує посилити стандарти та практики НАТО, – Умєров

Міністр оборони зустрівся з президентом Парламентської асамблеї НАТО.

Міністерство оборони України планує посилити стандарти та практики НАТО, – Умєров
Фото: Рустем Умєров, "Х"

Міністр оборони України Рустем Умєро зустрівся з президентом Парламентської асамблеї НАТО Міхалом Щерба. Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо саміту НАТО та посилення стандартів та практик Альянсу в Україні.

Про це Рустем Умєров розповів у мережі "Х".

"Провів продуктивну зустріч із президентом Парламентської асамблеї НАТО Міхалом Щерба. Міністерство оборони України планує посилити стандарти та практики НАТО", — йдеться в дописі.

Також дипломати обговорили майбутній саміт НАТО, який відбудеться наступного року у Вашингтоні.

Ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. Часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу. 

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