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Україна посилить ЄС у найближчому майбутньому, – Бербок

Глава німецького МЗС зауважила, що вступ України до ЄС “у наших власних геополітичних інтересах”.

Україна посилить ЄС у найближчому майбутньому, – Бербок
Анналена Бербок
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до зміцнення та реформування Європейського Союзу на тлі запланованого приєднання до блоку нових членів, повідомляє DW.  

“Європа – це наше страхування життя”, – заявила Бербок у суботу, 25 листопада, на з'їзді партії “Союз 90/Зелені” у Карлсруе, де обговорювалася програма партії на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться у червні 2024 року.

“Сьогодні ясно, що Україна посилить ЄС у найближчому майбутньому”, – сказала Бербок, додавши, що це "у наших власних геополітичних інтересах". 

Міністр також запевнила у подальшій підтримці України у війні проти Росії, зокрема у військовому плані. 

“Ми не лише продовжимо, а й посилимо нашу підтримку України. У ЄС, а також у НАТО”, – зазначила вона.

При цьому глава німецької дипломатії визнала, що країнам Євросоюзу не завжди легко знайти компроміс. За словами Бербок, з початку війни в Україні Путін випробовує на міцність єдність ЄС. 

“В останні тижні вона піддається випробуванню через ситуацію на Близькому Сході, де ми – і тут ми маємо бути чесними – не завжди знаходили спільну мову як європейці”, – сказала політик.

Вона наголосила, що “нам потрібен не лише сильніший, а й реформований союз”. 

“У Європі більше не повинно бути сірих зон”, – заявила Бербок, наголосивши на необхідності також надати перспективу вступу до Євросоюзу Молдові, Грузії та країнам Західних Балкан.

Нагадаємо, Німеччина і Франція очолили коаліцію з посилення наземної ППО України. Минулого тижня країни провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію.

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