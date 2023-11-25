Президент Латвії зустрівся з прем'єр міністром України Шмигалем

Обговорили підтримку Латвії щодо вступу України в ЄС і НАТО.

Під час зустрічі Президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорили прагнення України щодо вступу до НАТО та ЄС. Також прем'єр України відзначив — Латвія перебуває в трійці найбільших донорів військової допомоги для України за відсотком національного ВВП.

Про це Шмигаль написав у мережі Facebook.

"Вдячний Президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу за візит в Україну в ці пам’ятні дні. Надзвичайно цінуємо допомогу, яку латвійські друзі надають нашій країні. Латвія перебуває в трійці найбільших донорів України у військовій допомозі за відсотком національного ВВП", — зазначив прем'єр-міністр.

Дипломати обговорили реалізацію формули миру Президента Володимира Зеленського та підтримку вступу України до НАТО та ЄС.

"Подякував за допомогу у відновленні, зокрема в Чернігівській області. Підкреслив, що основним ресурсом відбудови України мають стати заморожені російські активи. Для цього спільно продовжуємо роботу над міжнародним компенсаційним механізмом", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, цього року Латвія виділила 5 млн євро на Чернігівську область. Це урядове фінансування, без урахування грошей приватних компаній. Наступного року країна планує виділити також 5 млн євро.